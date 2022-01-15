درجات الحرارة اليوم الأحد 16-1-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد، طقس شديد البرودة ليلا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغري دون 8 درجات علي القاهرة وتصل الي صفر علي مرتفعات كاترين؛ ومزيد من الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح خاصة علي السواحل الشمالية وسيناء.

وأضافت أن هناك فرص الامطار قائمة علي كافة الأنحاء الشمالية، تكون متفاوتة الشدة من الساحل حتي شمال الصعيد ؛ كما تقل فترات سطوع الشمس خلال النهار بسبب الغيوم، وفق توقعات درجات الحرارة اليوم.

وذكرت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تترواح من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 الى 3 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع أمواج من 1.5 متر الى 2 متر.

كا يسود طقس بارد نهارا على مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وحتي مدن الصعيد وجنوب البلاد وسيناء، ومعتدل نهار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة في القاهرة

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على جميع المدن، وتصل على القاهرة 16 للعظمي و 9 للصغرى، وشبين الكوم 16 للعظمي و 9 للصغري، ودمنهور 16 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتتوقع ان تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 16 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 9 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة فى بورسعيد 17 للعظمي والإسماعيلية 17 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل فى شرم الشيخ 20 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 19 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 19 للعظمي و 13 للصغري، العريش 15 للعظمي و 9 للصغري.

وتتوقع أن تواصل درجات الحرارة اليوم التراجع الملحوظ على مدن الفيوم 16 للعظميو 6 للصغري، ونويبع 17 للعظمي و 12 للصغري، وبني سويف 16 للعظمي و 6 للصغري، وطابا 15 للعظمي و 11 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى اسيوط 16 للعظمي و 5 للصغري، وسوهاج 16 للعظمي و 7 للصغري، وقنا 17 للعظمي و 7 للصغري، وراس سدر 17 للعظمي و 10 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى اسوان 17 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 17 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 16 للعظمي و 5 للصغري.

امطار على اغلب المدن

وتتوقع الارصاد الجوية ان تتساقط امطار متوسطة الشدة على اغلب المدن بسبب منخفض جوي قادم من اوروبا وريا نشطة، وتصل الحالة الممطرة على القاهرة بنسية 40 %، وترتفع الى 50 % على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: