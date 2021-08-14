درجات الحرارة اليوم الأحد 15-8-2021 فى مصر

تبدأ درجات الحرارة اليوم بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتي نهاية الأسبوع، بسبب كتلة هوائية معتدلة تؤثرعلي شمال البلاد حتي تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف علي معظم الانحاء كما تنشط الرياح علي شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الاحساس بدرجة الحرارة هناك.

الطقس فى القاهرة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة رطب ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا على باقي الانحاء.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل سرعة الرياح اليوم فى القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض محطات الرصد بهيئة الارصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتسجل فى القاهرة 37 للعظمى و 26 للصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 26 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 26 للصغرى.

درجات الحرار فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 32 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 25 للصغري، وبورسعيد 33 للعظمي و 27 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى رفح 34 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 29 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري.

الطقس فى الصعيد

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى الصعيد ارتفاع طفيف، وتبلغ فى اسيوط 39 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 43 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة فى تسجل القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشما ل الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.