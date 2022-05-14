درجات الحرارة اليوم الأحد 15-5-2022 في مصر

كشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد، على كافة المدن والانحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأ{صاد الجوية ان هناك طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة تتراوح سرعتها من 16عقدة و 24 عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء، وتصل فى القاهرة 31 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 19 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة في دمنهور

كما تصل درجة الحرارة فى ودمنهور 28 للعظمي و 18 للصغري، وبورسعيد 25 للعظمي و 18 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 18 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 19 للصغري.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة فى الاسماعيلية 31 للعظمي و 18 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ فى رفح 24 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و19 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 12 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 23 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع الأرصاد ان تصل درجة الحرارة على مدن الصعيد، في بني سويف 32 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 36 للعظمي و 23 للصغري، واسوان 44 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 24 للصغري.

والوادي الجديد 37 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 21 للصغري، وشلاتين 36 للعظمي و 22 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن والأنحاء: