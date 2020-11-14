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درجات الحرارة اليوم الأحد 15-11-2020 فى مصر

تصل درجات الحرارة اليوم دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 23
عصام عميرة 12:37 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20 12:37 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، وتشهد طقس لطيف على السواحل الشمالية  والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقى الأنحاء نهاراً، بارد على كافة الأنحاء ليلاً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان حركة الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية و أيضاً البحر الأحمر  وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتنشط الرياح على شمال الصعيد.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، كما تسقط  أمطار  متوسطة الى غزيرة على مناطق  من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، بحسب درجات الحرارة اليوم.

تحذير من هيئة الأرصاد

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى، وفقا درجات الحرارة اليوم.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 15-11-2020.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

درجات الحرارة في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم  دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 23، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 14.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 15 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2316
الإسكندرية2217
طنطا
2317
شبين الكوم2317
دمنهور2316
بلطيم
2217
مطروح
2117
السلوم
2116
سيوة2314
بورسعيد
2319
دمياط
2318
الزقازيق
2316
الإسماعيلية
2316
السويس2417
العريش2217
رفح2216
رأس سدر
2417
نخل2311
نويبع2622
طابا2420
كاترين2009
الطور2618
شرم الشيخ2822
الغردقة
2720
مرسي علم2619
الفيوم2414
بني سويف2414
المنيا2413
أسيوط2513
سوهاج2614
قنا2714
الأقصر
2815
أسوان2815
أبوسمبل
2716
الوادى الجديد
2712
شلاتين3023
حلايب2724
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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