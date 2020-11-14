درجات الحرارة اليوم الأحد 15-11-2020 فى مصر

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، وتشهد طقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقى الأنحاء نهاراً، بارد على كافة الأنحاء ليلاً، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان حركة الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية و أيضاً البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتنشط الرياح على شمال الصعيد.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، كما تسقط أمطار متوسطة الى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، بحسب درجات الحرارة اليوم.

تحذير من هيئة الأرصاد

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً على القاهرة والوجه البحرى، وفقا درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 15-11-2020.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17.

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

درجات الحرارة في دمنهور

كما تصل درجات الحرارة اليوم دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 23، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 14.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 15 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: