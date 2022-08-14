درجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن والمحافظات، مع ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحري وجنوب سيناء، وحار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 32 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 30 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى المنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 34 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 19 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجات الحرارة في بني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، المنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى.

ودرجة الحرارة اليوم سوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 29 للصغرى، وأسوان 41 للعظمى و 30 للصغرى.

حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب، وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: