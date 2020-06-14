درجات الحرارة اليوم الأحد 14-6-2020 فى مصر

تراجعت درجات الحرارة بعد إرتفاع أمس بمعدل 4 درجات مئوية في القاهرة لتسجل 34 درجة حرارة للعظمي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم، كما تسجل محافظة أسوان 44 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع اليوم في الحرارة.

حالة الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس القاهرة ومدن الوجه البحري طقساً مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا علي بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا لطيف ليلًا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب.

كما تشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا معتدل ليلًا، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 14-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمى 34 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 21.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 30 والصغرى 21.

وتسجل محافظة أسوان 44 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 27 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 34.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: