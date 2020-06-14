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درجات الحرارة اليوم الأحد 14-6-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم فى أسوان 44 درجة للعظمي و28 للصغرى
عصام عميرة 8:45 ص, الأحد, 14 يونيو 20 8:45 ص, الأحد, 14 يونيو 20

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تراجعت درجات الحرارة بعد إرتفاع أمس بمعدل 4 درجات مئوية في القاهرة لتسجل 34 درجة حرارة للعظمي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم، كما تسجل محافظة أسوان 44 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع اليوم في الحرارة.

حالة الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس القاهرة ومدن الوجه البحري طقساً مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا علي بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا لطيف ليلًا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب.

كما تشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا معتدل ليلًا، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 14-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة العظمى 34 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 21.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 30 والصغرى 21.

وتسجل محافظة أسوان 44 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 27 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 34.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3423
الاسكندرية2821
طنطا
3322
شبين الكوم3423
دمنهور3021
بلطيم
2921
مطروح
2720
السلوم
2921
سيوة3420
بورسعيد
2721
دمياط
2821
الزقازيق
3423
الإسماعيلية
3320
السويس3321
العريش2820
رفح2820
رأس سدر
3222
نخل3417
نويبع3725
طابا3523
كاترين3117
الطور3223
شرم الشيخ3728
الغردقة
3726
مرسي علم3527
الفيوم3423
بني سويف3524
المنيا3524
أسيوط3626
سوهاج4026
قنا4227
الأقصر
4327
أسوان4428
أبوسمبل
4426
الوادى الجديد
4028
شلاتين3929
حلايب3729
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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