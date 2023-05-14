درجات الحرارة اليوم الأحد 14-5 -2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 30 العظمى و 18 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و21 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و18 الصغرى، والسويس 29 العظمى و19 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 19 للصغرى، وحلايب 30 العظمى و20 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في المنيا 32 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 18 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى، وطابا 31 للعظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في نخل 29 العظمى و13 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 19 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى و18 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و17 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 17 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الطور 33 العظمى و 20 للصغرى، والأقصر 37 العظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 18 صغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 34 للعظمى و 19 الصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و17 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 16 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على شلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 19 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 10 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 23 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 20 للصغرى، والسلوم 26 العظمى و 16 الصغرى.

شبورة مائية صباحا

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، و يبلغ ارتفاع الموج 1 إلى1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج 1.5 الى 2.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: