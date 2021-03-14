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درجات الحرارة اليوم الأحد 14-3-2021 فى مصر

وتسجل الاسكندرية 20 للعظمي و 14 للصغري
عصام عميرة 2:33 ص, الأحد, 14 مارس 21 2:33 ص, الأحد, 14 مارس 21

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تعرض “المال” جدول شامل يوضح درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتصل في الاسكندرية الى 20 للعظمي و 14 للصغري، وسرعة الرياح تصل الى 14 عقدة بالسواحل الشمالية، مع طقس دافئ نهارا على اغلب المدن.

قالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسجل سرعة الرياح 13 عقدة مع رياح شمالية شرقية، وفق درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 14-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ فالعظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى و 16  للصغرى.

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغرى.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة (مثل هذا الوقت من كل عام).

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2414
الإسكندرية2014
طنطا
2414
شبين الكوم2414
دمنهور2214
بلطيم
2015
مطروح
1814
السلوم
1910
سيوة2410
بورسعيد
1912
دمياط
2012
الزقازيق
2312
الإسماعيلية
2212
السويس2412
العريش2111
رفح2012
رأس سدر
2313
نخل2210
نويبع2418
طابا2515
كاترين188
الطور2515
شرم الشيخ2515
الغردقة
2615
مرسي علم2815
الفيوم2211
بني سويف2311
المنيا2310
أسيوط2410
سوهاج3012
قنا3012
الأقصر
3113
أسوان3214
أبوسمبل
3313
الوادى الجديد
3314
شلاتين3117
حلايب3016
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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