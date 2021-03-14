درجات الحرارة اليوم الأحد 14-3-2021 فى مصر

تعرض “المال” جدول شامل يوضح درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، وتصل في الاسكندرية الى 20 للعظمي و 14 للصغري، وسرعة الرياح تصل الى 14 عقدة بالسواحل الشمالية، مع طقس دافئ نهارا على اغلب المدن.

قالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسجل سرعة الرياح 13 عقدة مع رياح شمالية شرقية، وفق درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أما طقس شمال الصعيد فدافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 14-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ فالعظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى 15 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى و 16 للصغرى.

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغرى.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 إلى 1.75 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في التغيرات السريعة التي تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة (مثل هذا الوقت من كل عام).

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: