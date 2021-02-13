درجات الحرارة اليوم الأحد 14-2-2021 فى مصر

تعرض بوابة “المال” الالكترونية جدول يشمل 38 مدينة مصرية يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد، ويسود طقس دافئ نهارا على معظم الانحاء وشديد البرودة ليلا، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، ان تشهد القاهرة والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 21 للعظمي و11 للصغري.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء مائلًا للحرارة نهارًا، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

كما يسود طقس على شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد بأن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19، والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاحد، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و13 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و20 للصغرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 14-2-2021.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى نصف متر ، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج مابين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية وفق درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس في اسبوع

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، خلال الأسبوع، تكون شبورة مائية في الصباح خلال بداية الأسبوع، وحذرت من وجود منخفض جوي متوقع في منتصف الأسبوع بداية من يوم الثلاثاء يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأترية والرمال وسقوط الأمطار.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 21 11 الإسكندرية 20 12 طنطا

21 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 11 بلطيم

20 12 مطروح

19 10 السلوم

19 9 سيوة 19 7 بورسعيد

21 14 دمياط

20 13 الزقازيق

21 12 الإسماعيلية

23 10 السويس 23 11 العريش 21 9 رفح 20 9 رأس سدر

22 12 نخل 20 10 نويبع 22 16 طابا 20 11 كاترين 20 7 الطور 23 14 شرم الشيخ 26 18 الغردقة

26 14 مرسي علم 26 14 الفيوم 22 10 بني سويف 22 10 المنيا 22 9 أسيوط 23 8 سوهاج 24 10 قنا 26 12 الأقصر

28 13 أسوان 29 14 أبوسمبل

26 14 الوادى الجديد

25 10 شلاتين 29 18 حلايب 27 17