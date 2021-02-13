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درجات الحرارة اليوم الأحد 14-2-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 20 للعظمي و 12 للصغري
عصام عميرة 12:45 ص, الأحد, 14 فبراير 21 12:45 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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تعرض بوابة “المال” الالكترونية جدول يشمل 38 مدينة مصرية يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد، ويسود طقس دافئ نهارا على معظم الانحاء وشديد البرودة ليلا، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، ان تشهد القاهرة والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 21 للعظمي و11 للصغري.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء مائلًا للحرارة نهارًا، باردًا ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

كما يسود  طقس على شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

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ونوهت الأرصاد بأن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

وعلى دمنهور العظمى 20، والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19، والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الاحد، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 27 درجة للعظمى، و12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و13 للصغرى.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 70 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و20 للصغرى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد  14-2-2021.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط  خفيفة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى نصف متر ، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج مابين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية وفق درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس في اسبوع

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، خلال الأسبوع، تكون شبورة مائية في الصباح خلال بداية الأسبوع، وحذرت من وجود منخفض جوي متوقع في منتصف الأسبوع بداية من يوم الثلاثاء يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأترية والرمال وسقوط الأمطار.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2111
الإسكندرية2012
طنطا
2111
شبين الكوم2111
دمنهور2011
بلطيم
2012
مطروح
1910
السلوم
199
سيوة197
بورسعيد
2114
دمياط
2013
الزقازيق
2112
الإسماعيلية
2310
السويس2311
العريش219
رفح209
رأس سدر
2212
نخل2010
نويبع2216
طابا2011
كاترين207
الطور2314
شرم الشيخ2618
الغردقة
2614
مرسي علم2614
الفيوم2210
بني سويف2210
المنيا229
أسيوط238
سوهاج2410
قنا2612
الأقصر
2813
أسوان2914
أبوسمبل
2614
الوادى الجديد
2510
شلاتين2918
حلايب2717
درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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