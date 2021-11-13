درجات الحرارة اليوم الأحد 14-11-2021 فى مصر

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا تمتد حتي الصباح الباكر ولطيف فى اول الليل، مع حالة عدم اتسقارا للطقس على جنوب الصعيد بسبب الاسيول والامطار الغزيرة على سلاسل جبال البحر الاحمر.

وأضافت الارصاد الجوية، ان سيناء بأكملها تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي مناطق كثيرة، مع امطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية واقصي جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت ان نسبة الرطوبة اليوم، تسجل فى القاهرة 86 للعظمي 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 27 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الاسكندرية 27 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 17 للصغري، ومرسي مطروح 24 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 23 للعظمي و 16 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة بورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 18 للصغري، والاسماعيلية 28 للعظمي و 17 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 19 للصغري.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة فى العريش 28 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 18 للصغري، وطابا 25 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 21 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل فى سوهاج 29 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 29 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 28 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم فى أسوان 31 للعظمي و 20 للصغري، والأقصر 30 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 30 للعظمي و 18 للصغري، وحلايب 26 للعظمي و 20 للصغري.

وقالت الأرصاد، أن هناك سحب رعدية متكونة في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة كما يصاحبها الهواء الهابط الذي يعمل علي إثارة الرمال علي المناطق المحيطة والقريبة من تأثير السحب.

كما تقع الأقصر تحت تأثير عاصفة ترابية وانخفضت الرؤية الأفقية علي إثرها حيث وصلت الي 200 متر، يستمر جنوب البلاد وسيناء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار خلال ساعات الليل أيضًا.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء المصرية: