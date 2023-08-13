درجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل فى القاهرة 34 للعظمى.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 25 الصغرى ، وأسوان 43 العظمى و 29 الصغرى ، السويس 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 23 صغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 24 الصغرى، ونخل 37 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى كاترين

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 38 للعظمى و 29 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وتصل في الوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، ، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 29 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: