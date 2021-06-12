درجات الحرارة اليوم الأحد 13-6-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة علي شمال البلاد وفق درجات الحرارة اليوم، إذ انه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة وان ظل شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد تخف من حدة الاحساس بحرارة الطقس قليلا.

الطقس فى السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان السواحل الشمالية تشهد طقس معتدل نهارا و لطيف ليلا، وشديد الحرارة الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلاً، وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 29 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 21 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناءوتكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال الصعيد، وتسجل في القاهرة 18 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة اليوم

وتنشر بوابة “المال” الالكترونية، كافة درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، طنطا 34 للعظمي و21 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة في دمنهور

وتبلغ درجة الحرارة فى دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة في أسوان

كما تصل درجات الحرارة على أسوان 46 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 45 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمي و 28 للصغري.

و تسجل الأقصر 46 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 44 والصغري 26 درجة، واسيوط 43 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتري الأرصاد الجوية، أن تبلغ نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وتابعت الارصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم فى شمال الصعيد تصل إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

رياح البوارح تقترب من القاهرة:

نشاط رياح البوارح المثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من شرق السعودية والكويت حيث تنخفض الرؤية الأفقية الي ما دون ١٠٠٠ متر و قد تنعدم في الأماكن المكشوفة.

هي رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والاتربة. وتصل سرعة رياح البوارح أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

يكثر هبوب رياح البوارح على المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وتصل إلى المناطق الوسطى أحياناً، وتهب على الكويت وقطر والبحرين والعراق وصولاً إلى الإمارات.

يبدأ موسم رياح البوارح على المملكة العربية السعودية عادة مع نهايات شهر مايو وتستمر حتى يوليو وتعتبر من أبرز سمات مناخ شرق المملكة في فصل الصيف.