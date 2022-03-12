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درجات الحرارة اليوم الأحد 13-3-2022 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى اسوان 25 للعظمي
عصام عميرة 1:56 ص, الأحد, 13 مارس 22 1:56 ص, الأحد, 13 مارس 22

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء ومائل للبرودة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد دافئ.

كما تشهد كافة المدن والمحافظات طقس شديد البرودة ليلا، وغائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على السواحل وجنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 17 للعظمي و 8 للصغري، والاسكندرية 15 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 8 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 8 للصغري.

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درجات الحرارة اليوم

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى مطروح 14 للعظمي و 9 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 7 للصغري، وبورسعيد 15 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 17 للعظمي و 8 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 8 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 7 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 11 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 20 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 7 للصغري.

كما تصل فى بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 9 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 9 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 10 للصغري، وقنا 22 للعظمي و 10 للصغري.

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درجة الحرارة اليوم

وتبلغ  درجة الحرارة اليوم فى اسوان 25 للعظمي و 11 للصغري، وادفو 25 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 22 للعظمي و 10 للصغري، وشلاتين 23 للعظمي و 13 للصغري، وحلايب 25 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات والمدن:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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