درجات الحرارة اليوم الأحد 13-3-2022 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء ومائل للبرودة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد دافئ.

كما تشهد كافة المدن والمحافظات طقس شديد البرودة ليلا، وغائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على السواحل وجنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 17 للعظمي و 8 للصغري، والاسكندرية 15 للعظمي و 9 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 8 للصغري، وشبين الكوم 17 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى مطروح 14 للعظمي و 9 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 7 للصغري، وبورسعيد 15 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 17 للعظمي و 8 للصغري، والسويس 17 للعظمي و 9 للصغري، والعريش 15 للعظمي و 8 للصغري، ورفح 15 للعظمي و 7 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 11 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 21 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 20 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي علم 20 للعظمي و 13 للصغري، والفيوم 17 للعظمي و 7 للصغري.

كما تصل فى بني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 9 للصغري، واسيوط 18 للعظمي و 9 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 10 للصغري، وقنا 22 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى اسوان 25 للعظمي و 11 للصغري، وادفو 25 للعظمي و 11 للصغري، والوادي الجديد 22 للعظمي و 10 للصغري، وشلاتين 23 للعظمي و 13 للصغري، وحلايب 25 للعظمي و 14 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات والمدن: