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درجات الحرارة اليوم الأحد 13-2-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى شرم الشيخ 23 للعظمي
عصام عميرة 12:39 ص, الأحد, 13 فبراير 22 12:39 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 20 للعظمي و 11 للصغري، ليسود طقس معتدل نهارا على اغلب المدن، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد كافة المدن المصرية طقس شديد البرودة ليلاً تصل إلى حد الصقيع على مدن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد فى فترات متأخرة من الليل.

وحذرت الارصاد من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، تصل الى كثيفة فى بعض المناطق، والتى تشمل مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة الصغري والعظمي على 38 مدينة مصرية، وتبلغ على القاهرة 20 للعظمي و 11 للصغري، و دمنهور 20 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 19 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 19 للعظمي و 10 للصغري، والسلوم 18 للعظمي و 10 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم على مرسي مطروح 18 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 18 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 19 للعظمي و 6 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 21 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 21 للعظمي و 10 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 10 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 20 للعظمي و 10 للصغري، وراس سدر 21 للعظمي و 11 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 6 للصغري.

كما تصل الحرارة فى نويبع 22 للعظمي و 13 للصغري، وطابا 20 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 22 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى  شرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 14 للصغري،

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وتصل درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 20 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 6 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى قنا 24 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 25 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 11 للصغري، وادفو 26 للعظمي و 10 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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