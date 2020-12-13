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درجات الحرارة اليوم الأحد 13-12-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في اسوان 33 للعظمي و 13 للصغري
عصام عميرة 2:10 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 2:10 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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يسود اليوم طقس دافىء على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد نهاراً، وبارد على كافة الأنحاء ليلاً، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان حركة الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد، عن درجات الحرارة اليوم.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 13-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15.

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أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 60% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 30 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  معتدل الى مضطرب طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدلة  وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة2714
الإسكندرية2515
طنطا
2714
شبين الكوم2714
دمنهور2514
بلطيم
2513
مطروح
2513
السلوم
2413
سيوة2511
بورسعيد
2414
دمياط
2312
الزقازيق
2413
الإسماعيلية
2614
السويس2514
العريش2513
رفح2513
رأس سدر
2613
نخل267
نويبع2517
طابا2415
كاترين205
الطور2415
شرم الشيخ2717
الغردقة
2615
مرسي علم2514
الفيوم2411
بني سويف2410
المنيا2510
أسيوط2510
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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