درجات الحرارة اليوم الأحد 13-12-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في اسوان 33 للعظمي و 13 للصغري

يسود اليوم طقس دافىء على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد نهاراً، وبارد على كافة الأنحاء ليلاً، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان حركة الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد، عن درجات الحرارة اليوم.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 13-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 60% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 2 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدلة وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: