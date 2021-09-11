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درجات الحرارة اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر

وتصل درجات الحرارة في الغردقة ٣٤ للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 12:00 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، ومعتدل ليلا على تلك الانحاء، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارا وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح اليوم على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها فى القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد هيئة الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتصل فى القاهرة 34 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 33 للعظمي و 24 للصغري.

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درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 33 للعظمي و 25 للصغري، ومرسى مطروح 33 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 33 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم  فى السويس 31 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري، بورسعيد 31 للعظمي و 25 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى رفح 31 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 30 للعظمي و 17 للصغري، والمنصورة 32 للعظمي و 23 للصغري، ونويبع 33 للعظمي و 26 للصغري.

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وأوضحت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم فى طابا 34 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 16 للصغري، والطور 31 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الارصاد ان تصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج الى 37 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم  فى اسوان 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 38 للعظمي و 26 للصغري، و وادفو 37 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 24 للصغري، وشلاتين 37 للعظمي و 28 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة تصل الى 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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