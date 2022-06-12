درجات الحرارة اليوم الأحد 12-6-2022 فى مصر

تنكسر الموجه الحارة اليوم الاحد على أغلب المدن وفق درجات الحرارة اليوم الاحد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن كافة المدن تشهد طقس معتدل ليلا، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع الانحاء، وتصل فى القاهرة 35 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة فى دمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 28 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 29 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 33 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى الزقازيق 35 للعظمي و 22 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 22 للصغري.

كما تبلغ الحرارة فى العريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 37 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى الطور 37 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 35 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى نويبع 41 للعظمي و 24 للصغري، وطابا 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 42 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 26 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة

وتابعت الأرصاد ان درجة الحرارة على مدن الصعيد، تصل فى اسيوط 40 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 44 للعظمي و 27 للصغري.

وأوضحت ان درجة الحرارة فى اسوان 46 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 45 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 45 للعظمي و 28 للصغري.

وشلاتين 40 للعظمي و 29 للصغري، وحلايب 37 للعظمي و 2/8 للصغري، وادفو 46 للعظمي و 28 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: