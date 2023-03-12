درجات الحرارة اليوم الأحد 12-3-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد، اذ تسجل ارتفاع ملحوظ على أغلب الأنحاء وتزداد نسبة سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ،مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وحارعلى جنوب الصعيد.

وأعلنت استمرار الطقس البارد ليلاً على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة محملة بالرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل تبلغ سرعة الرياح 15 عقده في القاهرة الكبرى والوجه البحري في الاتجاه الجنوبي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 29 العظمى و16 الصغرى، والسويس 28 العظمى 14 الصغرى، وطابا 26 للعظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 29 العظمى و16 الصغرى، بنها 29 العظمى 15 والصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وذكرت أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 13 الصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 14 الصغرى، و السلوم 24 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، والطور 26 العظمى و 14 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة اليوم في الغردقة 30 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة سفاجا 29 للعظمى و 15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 29 للعظمى و 18 للصغرى، ومدينة الأقصر 30 العظمى 13 الصغرى، والعريش 28 العظمى و14 الصغرى، وطنطا 28 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 29 للعظمى و 14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 29 العظمى و12 الصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى و 11 الصغرى، و6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، ومرسى علم 29 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة فى حلايب

وذكرت ان درجة الحرارة اليوم تسجل على أبو رماد 29 العظمى و16 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 16 صغرى، ورأس غارب 29 للعظمى و15 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 12 صغرى، رأس حدربه 29 العظمى و16 للصغرى،

وتبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 30 العظمى و 12 للصغرى ، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 13 للصغرى، وبني سويف 29 العظمى و11 للصغرى، ونخل 27 العظمى و4 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و 15 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة في دمنهور 28 للعظمى و 14 الصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و15 صغرى، و كفر الشيخ 29 العظمى و16 الصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 14 للصغرى، رفح 28 العظمى 14 والصغرى.

الحرارة على الفيوم اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الزقازيق 28 العظمى و 15 الصغرى، و محافظة الفيوم 29 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 11 للصغرى، قنا 30 العظمى 13 والصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و14 الصغرى.

ونعرض في النشرة تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على المحافظات والمدن: