درجات الحرارة اليوم الأحد 11-7-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ثبات في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء وفق درجات الحرارة اليوم، ليسود طقس حار رطب نهارا علي القاهرة والوجة البحري شديد الحرارة علي جنوب البلاد ويكون معتدل ليلا كما تنخفض الرؤية الأفقية قليلا في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب تكون الشبورة الخفيفة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتسجل فى القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب سيناء 14 عقدة.

وأوضجت الأرصاد الجوية، ان البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة الى مضطربة وارتفاع الامواج يصل الى 2 و 2.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر طوال اليوم، وتصل ارتفاع الامواج الى 1.5 متر و 2.25 متر.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد ان تسجل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع الى 38 درجة للمحسوسة، وتسجل فى الاشكندرية 31 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى العريش 33 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 37 للعظمي و25 للصغري، والاسماعيلية 38 للعظمي و 23 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة فى اسوان

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة فى الوادي الجديد 41 للعظمي و 27 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 25 للصغري.

تعرف على الطقس فى شهر يوليو

النصف الأول من شهر يوليو: ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالتعمق غربا من جنوب ايران إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وتظل المنطقة متأثرة بالتيار الغربي الذي لا ترفع درجة حرارته كثيرا.

وتنشط معه الرياح التي تعطي شعور أفضل بالحرارة ولكن مع نهاية النصف الأول يبدأ التيار الغربي بالتراجع ويتقدم التيار الشرقي.

مع بداية النصف الثاني من يوليو: يتقدم منخفض الهند الموسمي ليشمل شبه الجزيرة العربية بالكامل ويصل إلى شمال افريقيا.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: