درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج يصل لنحو 1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة اليوم في القاهرة 33 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، وطنطا 32 العظمى و 21 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في المنصورة 32 العظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 28 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 19 صغرى، وحلايب 34 العظمى و 26 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 34 العظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 23 صغرى، ورفح 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 33 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 28 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 36 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 17 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 27 الصغرى، ونخل 34 العظمى و21 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى مرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى، ودمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، بنها 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 34 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 25 صغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى الغردقة

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 36 للعظمى و 26 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والطور 35 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في قنا 38 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و 27 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 23 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن: