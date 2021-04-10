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درجات الحرارة اليوم الأحد 11-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 19 للعظمى و14 للصغرى
عصام عميرة 1:38 ص, الأحد, 11 أبريل 21 1:38 ص, الأحد, 11 أبريل 21

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تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدول شامل بتوقعات درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، اذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 22 للعظمي و 13 للصغري، فيما تصل في مطروح الى 18 للعظمي و 13 للصغري، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وتصل سرعة الرياح الى 15 عقدة على تلك الانحاء.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

وذكرت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

واضافت هيئة الارصاد الجوية، طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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اضطراب في الملاحة

وتتوقع الأرصاد الجوية، اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 11-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجة الحرارة في  دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 09 درجة، وتسجل في السلوم 18 للعظمي و 11 للصغري.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الأحد، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 14 للصغرى.

وذكرت هيئة الارصاد، ان الاقصر تسجل 27 للعظمي و 15  للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 23 والصغري 13 درجة، وتصل في نويبع الى 26 للعظمي و 16 للصغري.

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الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة اليوم علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

ذروة الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت ١٠ ابريل

 يسود طقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية علي البحرين.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2213
الإسكندرية1914
طنطا
2213
شبين الكوم2213
دمنهور2114
بلطيم
2014
مطروح
1813
السلوم
1811
سيوة239
بورسعيد
1914
دمياط
1914
الزقازيق
2214
الإسماعيلية
2310
السويس2412
العريش2012
رفح2011
رأس سدر
2314
نخل208
نويبع2616
طابا2410
كاترين234
الطور2215
شرم الشيخ2417
الغردقة
2316
مرسي علم2218
الفيوم2214
بني سويف2215
المنيا2215
أسيوط2214
سوهاج2321
قنا2622
الأقصر
2722
أسوان2816
أبوسمبل
2717
الوادى الجديد
2614
شلاتين3020
حلايب2921
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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