درجات الحرارة اليوم الأحد 11-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 19 للعظمى و14 للصغرى

تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدول شامل بتوقعات درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية، اذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 22 للعظمي و 13 للصغري، فيما تصل في مطروح الى 18 للعظمي و 13 للصغري، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس لطيف نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وتصل سرعة الرياح الى 15 عقدة على تلك الانحاء.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في سيناء

وذكرت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

واضافت هيئة الارصاد الجوية، طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة

وتتوقع الأرصاد الجوية، اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 11-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 09 درجة، وتسجل في السلوم 18 للعظمي و 11 للصغري.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الأحد، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلي محافظة قنا 26 درجة للعظمى و 14 للصغرى.

وذكرت هيئة الارصاد، ان الاقصر تسجل 27 للعظمي و 15 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 23 والصغري 13 درجة، وتصل في نويبع الى 26 للعظمي و 16 للصغري.

الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة اليوم علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

ذروة الانخفاض في درجات الحرارة يوم السبت ١٠ ابريل

يسود طقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية علي البحرين.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: