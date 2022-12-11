 درجات الحرارة اليوم الأحد 11-12-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا فى بدايته يصل إلى بارد فى وسط الليل وآخره، على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب البلاد، مع شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 24 للعظمى، و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 للعظمى، و14 للصغرى، وأكتوبر 24 للعظمى، و14 للصغرى، ودمنهور 24 للعظمى، و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية إلى 23 للعظمى، و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و 13 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى، و 14 للصغرى، والسلوم 24 للعظمى، و 11 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم فى مدينة السويس سجلت 24 للعظمى، و 13 للصغري، وشبين الكوم 24 للعظمى، و 14 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة على مدينة شلاتين 28 للعظمى، و 19 للصغرى، وسيوة 26 للعظمى، و 11 للصغرى، والطور 25 للعظمى، و 14 للصغرى، ورفح 23 للعظمى، و 13 للصغرى.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 24 للعظمى، و 14 للصغرى، وحلايب 26 للعظمى، و 19 للصغرى، وطابا 24 للعظمى، و 14 للصغرى، وبني سويف 24 للعظمى، و 10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 27 للعظمى، و 18 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى، و 17 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى، و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى، و 12 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى أسيوط 24 للعظمى، و9 للصغرى، وسوهاج 25 للعظمى، و 10 للصغرى، وقنا 27 للعظمى، و 10 للصغرى، والوادي الجديد 26 للعظمى، و 11 للصغرى.

وتابعت الأرصاد إن درجة الحرارة فى أسوان سجلت 28 للعظمى، و 12 للصغرى، أبوسمبل 27 للعظمى، و 11 للصغرى، وأبو رماد 27 للعظمى، و 19 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والأنحاء المصرية: