درجات الحرارة اليوم الأحد 10-7-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد و حار رطب على السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وذكرت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية المؤدية من والى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل سرعتها الى 16 عقدة، وتعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 38 درجة، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 31 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 31 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى طنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى دمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 للصغرى، ونخل 36 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 30 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 36 للعظمى و 25 للصغرى،

بني سويف 37 للعظمى و 26 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 27 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 27 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 28 للصغرى،

فى اسوان 41 للعظمى و 30 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 30 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تعتدل حالة البحر المتوسط طوال اليوم بارتفاع أمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر ورياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.75متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: