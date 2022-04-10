كشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، وأجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وان ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة درجة حرارة ٢٨ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائيه صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد فى جميع المدن، وتسجل على القاهرة 29 للعظمي و 15 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 24 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 14 للصغري، والزقازيق 29 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى بلطيم 24 للعظمي و 15 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 21 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 22 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة فى الاسماعيلية

وتصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 29 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 23 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل على وطابا 31 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 23 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل فى شرم الشيخ 32 للعظمي و 23 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 16 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى الغردقة 33 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي علم 32 للعظمي و 21 للصغري، بني سويف 31 للعظمي و 17 للصغري.

وأوضحت أن درجة الحرارة على المنيا 32 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 34 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 35 للعظمي و 19 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى اسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 20 للصغري، والأقصر 39 للعظمي و 23 للصغري.

حالة البحرين اليوم

وذكرت الأرصاد، أن حالتي البحر المتوسط والاحمر تتراوح من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من 1 الى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة المدن والمحافظات: