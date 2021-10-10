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درجات الحرارة اليوم الأحد 10-10-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري
عصام عميرة 2:22 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21 2:22 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد مدن شمال البلاد طقس لطيف ليلا حتي شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الأرصاد، أجواء خريفيه معتدله بوجه عام علي شمال البلاد نهارا ؛ أما عن ساعات الليل فتنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل.  حيث تظل درجات الحراره حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

والاستقرار سمة هذا الاسبوع إذ تؤثر الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة وتنخفض علي اثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

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درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و21 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و21 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في المنصورة 31 للعظمي و20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الارصاد ان درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية تبلغ 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في مرسي مطروح 28 للعظمي و 21 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 20 للصغري، وسيوة 32 للعظمي و 16 للصغري.

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وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى السويس 31 للعظمي و 20 للصغري، والإسماعيلية 32 للعظمي و 19 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة فى شرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 25 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، و طابا 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة فى سوهاج 38 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 20 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 20 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 23 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم تسجل 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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