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درجات الحرارة اليوم الأحد 10-1-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 22 للعظمي و 12 للصغري
عصام عميرة 12:19 ص, الأحد, 10 يناير 21 12:19 ص, الأحد, 10 يناير 21

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تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاض طفيف وتسجل القاهرة 22 درجة للعظمي و 14 للصغري، ويسود البلاد طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة والوجه البحرى، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن حلايب وشلاتين تشهد تساقط للامطار بشطل خفيف بنسبة 30%، مع شبورة مائية كثيفة تصل الى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة من القاهرة والوجة البحري الى سواحل الشمالية.

الطقس في السواحل 

فيما يكون طقس السواحل الشمالية مائل للدفء نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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والهيئة العامة للأرصاد الجوية تهيب علي المواطنين بتوخي الحذر دائما في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وايضا متابعة نشرتها اول بأول كما تشكر كل من عاونها بالمساهمة في إرسال الصور ونشرها من كافة المحافظات للحفاظ على سلامة الجميع.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاحد 10-1-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 10 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

تعرف على مصطلح الضباب

عرفت هيئة الارصاد الجوية مصطلح الضباب وهو عبارة عن كرات مائية دقيقه تسبح في الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع علي أوراقها في شكل نقط كبيرة، وإذا كان الضباب خفيفا سمي (بالشبورة ) وهي تعطي السماء لونا أبيض باهتا يضعف المشاهدة ، ويتفاوت سمك طبقة الضباب ما بين ١٠٠ متر و ٣٠٠٠ متر تبعا للحالة الجوية المسببة لتكوينة، وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع وخاصة إذا كان محتويا علي ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف، وعند حدوث الضباب لا يمكن أن تقل الرطوبة عن ٩٠ % البتة، والعادة ان الضباب يزداد قتاما عقب شروق الشمس لان حرارتها تسبب هياجا في كتل الضباب فيختلط بعضها ببعض.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2214
الإسكندرية2212
طنطا
2214
شبين الكوم2214
دمنهور2214
بلطيم
2214
مطروح
2110
السلوم
2311
سيوة2310
بورسعيد
2116
دمياط
2116
الزقازيق
2214
الإسماعيلية
2312
السويس2213
العريش2212
رفح2211
رأس سدر
2512
نخل214
نويبع2619
طابا2414
كاترين195
الطور2415
شرم الشيخ2617
الغردقة
2616
مرسي علم2515
الفيوم2412
بني سويف2412
المنيا249
أسيوط2510
سوهاج2610
قنا2710
الأقصر
2811
أسوان2812
أبوسمبل
2714
الوادى الجديد
269
شلاتين2919
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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