درجات الحرارة اليوم الأحد 1-8-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد، وتسجل ارتفاع ملحوظ خلال تلك الفترة من فصل الصيف، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

موعد إنتهاء الموجة الحارة

وذكرت الأرصاد الجوية أن منطقة المتوسط تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعة لهذا الوقت من كل عام ؛ تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة علي تونس ، جنوب إيطاليا، اليونان، مصر ، ليبيا، جنوب تركيا، وأدي هذا الارتفاع الي اندلاع الحرائق في الغابات التركية وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوعين كاملين.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية تكون حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 الى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وترصد هيئة الارصاد تفاصيل درجة الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المدن، وتبلغ في القاهرة 40 للعظمي و26 للصغري، و42 درجة للمحسوسة، وشبين الكوم 40 للعظمي و26 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في الاسكندرية تبلغ 34 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 39 للعظمي و25 للصغري، وبلطيم 34 للعظمي و24 للصغري، ومرسي مطروح 33 للعظمي و24 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوبة، أن درجة الحرارة اليوم في السويس 39 للعظمي و26 للصغري، وبورسعيد 34 للعظمي و25 للصغري، والإسماعيلية 40 للعظمي و25 للصغري، والعريش 36 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى رفح

وتصل درجة الحرارة اليوم في رفح 35 للعظمي و24 للصغري، ورأس سدر 41 للعظمي و26 للصغري، والمنصورة 39 للعظمي و25 للصغري، ونخل 39 للعظمي و20 للصغري.

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طابا 38 للعظمي و24 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و18 للصغري، والطور 36 للعظمي و26 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و30 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و29 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 41 للعظمي و26 للصغري، وقنا 42 للعظمي و27 للصغري، وأسيوط 41 للعظمي و26 للصغري، وأبوسمبل 42 للعظمي و28 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و27 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.