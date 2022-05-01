درجات الحرارة اليوم الأحد 1-5-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على جميع المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الارصاد من تكون شبورة مائيةفى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء، وتصل فى القاهرة 31 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 31 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 32 للعظمي و18 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الاسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 19 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 18 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 16 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 25 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 17 للصغري، والمصنورة 30 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري،

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى السويس 31 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 17 للصغري، والاسماعيلية 31 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 21 للصغري، و بني سويف 32 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى مرسي علم

وتبلغ درجة الحرارة فى مرسي علم 32 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و 18 للصغري، اسيوط 33 للعظمي و 19 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 20 للصغري.

محافظة درجة الحرارة فى قنا 37 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري، وشلاتين 34 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 37 للعظمي و 21 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتتوقع ان تسجل حالة البحر المتوسط اعتدال على مدار اليم بارتفاع امواج من متر الى 2 متر، وحركة رياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: