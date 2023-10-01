درجات الحرارة اليوم الأحد 1-10-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تراجع درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع المدن، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وتتعرض الطرق الى شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 31 العظمى و23 الصغرى، وكاترين 29 العظمى و15 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و22 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى و 20 صغرى، والسلوم 28 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 31 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 41 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 43 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 23 الصغرى وبني سويف 33 العظمى و22 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة فى بنها

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى رأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، وبنها 31 العظمى و 23 الصغرى، وبور سعيد 30 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أسيوط 35 العظمى و22 الصغرى، والفيوم 33 العظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل 30 العظمى و 18 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و23 الصغرى، والطور 32 العظمى و 25 الصغرى

وتبلغ الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 22 الصغرى، والعلمين 29 العظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 23 صغرى، والمنيا 33 للعظمى و21 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 22 الصغرى.

وأشارت درجة الحرارة اليوم في أسوان 43 العظمى و 29 الصغرى، و6 أكتوبر 32 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 28 العظمى و 20 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 37 العظمى و 27 الصغرى، و مرسى علم 37 للعظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و 22 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تتعرض بعض المدن الى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاحد على مختلف المدن: