درجات الحرارة اليوم الأثنين 4-1-2021 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية جدول يوضح درجات الحرارة اليوم في مختلف أنحاء البلاد، مع تساقط خفيفة للأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 21 درجة للعظمي و 11 للصغرى، والاسكندرية 21 للعظمى و12 للصغرى.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ومدن الوجة البحري يسودها طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة، وتكون شبورة مائية كثيفة صباحا تصل الى حد الضباب على بعض الطرق الرئيسية، وتتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

الطقس في السواحل الشمالية

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين بالحذر عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس في سيناء

وذكرت أن حالة الطقس في جنوب سيناء دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا.

بينما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 4-1-2021.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، وطنطا 21 للعظمي و11 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم، شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 06.

درجات الحرارة في أسوان

وتبلغ درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 11 للصغري.

مستوي الرطوبة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

واوضحت هيئة الارصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 1 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيف الى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى متر واحد مع حركة رياح شمالية غربية.

توقعات حالة الطقس لمدة ثلاث أيام

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس لمدة الثلاث أيام القادمة، من الاثنين الى الاربعاء، مع استمرار تكون شبورة كثيفة تتكون في الساعات الأولى من الصباح، وتصل لحد الضباب، في حين تكون الرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة تشهد استقرارا خلال الثلاث ايام الحالية، مع طقس مائلًا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، فيما يكون دافئًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، والجو عائم جزئي على كافة المناطق.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: