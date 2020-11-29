درجات الحرارة اليوم الأثنين 30-11-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في العريش 22 للعظمي و 14 للصغري

تشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري شبورة مائية صباحا، مع طقس معتدل في النهار وبارد ليلا على تلك الانحاء، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية، وتسجل القاهرة درجات الحرارة اليوم 22 درجة للعظمي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب سيناء تشهد حالة طقس دافئ نهارا و مائل للبرودة ليلا ، بحسب درجات الحرارة اليوم، وتسجل مدينة شرم الشيخ 25 درجة للعظمي و 17 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتاثر بامتداد مرتفع جوي على السطح ، كما تتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية سقوط امطار خفيفة على السواحل الشمالية ببعض المناطق ومنها مطروح والسلوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 30-11-2020.

الطقس في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل درجات الحرارة في دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 7.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 11 للصغري.

مستوي الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: