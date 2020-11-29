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درجات الحرارة اليوم الأثنين 30-11-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في العريش 22 للعظمي و 14 للصغري
عصام عميرة 12:10 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 12:10 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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تشهد مدن القاهرة الكبري والوجة البحري شبورة مائية صباحا، مع طقس معتدل في النهار وبارد ليلا على تلك الانحاء، بحسب توقعات هيئة الارصاد الجوية، وتسجل القاهرة درجات الحرارة اليوم 22 درجة للعظمي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب سيناء تشهد حالة طقس دافئ نهارا و مائل للبرودة ليلا ، بحسب درجات الحرارة اليوم، وتسجل مدينة شرم الشيخ 25 درجة للعظمي و 17 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتاثر بامتداد مرتفع جوي على السطح ، كما تتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية سقوط امطار خفيفة على السواحل الشمالية ببعض المناطق ومنها مطروح والسلوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 30-11-2020.

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الطقس في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل درجات الحرارة في دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 7.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 11 للصغري.

مستوي الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط اعتدال طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الارصاد ان تستقر حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الامواج به الى 1.5 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة2213
الإسكندرية2213
طنطا
2113
شبين الكوم2213
دمنهور2213
بلطيم
2113
مطروح
2112
السلوم
2110
سيوة2207
بورسعيد
2115
دمياط
2115
الزقازيق
2213
الإسماعيلية
2312
السويس2213
العريش2214
رفح2113
رأس سدر
2313
نخل1906
نويبع2217
طابا2015
كاترين1603
الطور2415
شرم الشيخ2517
الغردقة
2415
مرسي علم2518
الفيوم2212
بني سويف2210
المنيا2209
أسيوط2308
سوهاج2409
قنا2410
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2413
الوادى الجديد
2305
شلاتين2817
حلايب2618
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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