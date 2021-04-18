درجات الحرارة اليوم الأثنين 19-4-2021 فى مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير اليوم بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة الكبرى ٤١ درجة للعظمي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن كافة أنحاء البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا، ولطيف ليلا، ورياح خفيفة الى معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

كما أصدرت هيئة الأرصاد عدة نصائح لمواجهة موجة الطقس الحار، ومنها يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، و الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.

درجات الحرارة اليوم

ونعرض في التقرير درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى ٤١ والمحسوسة ٤٢ درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى ٣٨ والصغرى ١٨.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى ٣٧ والصغرى ٢٥، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى ٣٨ والصغرى ٢٥ درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى ٣٨ والصغرى ٢٥، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى ٢٥ درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و ٣٠ للصغرى، وعلي محافظة قنا ٤٢ درجة للعظمى و ٢٨ للصغرى.

بينما تسجل الأقصر ٤٢ للعظمي و ٢٩ للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

انخفاض الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

نصائح الارصاد خلال الطقس الحار

*عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.

*الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

–عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية. –شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.

–عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية. –شرب الماء بكثرة بعد الإفطار. ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

*ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

واصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا جويا، يتضمن انخفاض رؤية الأفقية علي الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه سيكون هناك نشاط رياح مصاحب لمنخفض جوي يؤثر علي غرب البلاد يعمل علي ارتفاع درجات الحرارة وإثارة الاتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة هناك.

وأضاف: “كما يليه سريعا دخول جبهة هوائية باردة تعمل علي انخفاض درجات الحرارة وازاحة الرمال اتجاه شمال وجنوب الصعيد”.

وتابع: “وتبقي الظاهرة المؤثرة خلال خذخ الفترة درجات الحرارة العالية ورمال مثارة على كافة الأنحاء تقريبا”.