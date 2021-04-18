لايف

درجات الحرارة اليوم الأثنين 19-4-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم علي أسوان ٤٢ درجة للعظمي
عصام عميرة 1:45 ص, الأثنين, 19 أبريل 21 1:45 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذير اليوم بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، وتسجل في القاهرة الكبرى ٤١ درجة للعظمي.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، إن كافة أنحاء البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا، ولطيف ليلا، ورياح خفيفة الى معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

كما أصدرت هيئة الأرصاد عدة نصائح لمواجهة موجة الطقس الحار، ومنها يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، و الأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.

درجات الحرارة اليوم

ونعرض في التقرير درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين ، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى ٤١ والمحسوسة ٤٢ درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى ٣٨ والصغرى ١٨.

اقرأ أيضا  وزير الأوقاف : الإسلام قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى ٣٧ والصغرى ٢٥، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى ٣٨ والصغرى ٢٥ درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى ٣٨ والصغرى ٢٥، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى ٢٥ درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و ٣٠ للصغرى، وعلي محافظة قنا ٤٢ درجة للعظمى و ٢٨ للصغرى.
بينما تسجل الأقصر ٤٢ للعظمي و ٢٩ للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

انخفاض الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و 35 للصغرى.

اقرأ أيضا  «التعليم» تعلن تفاصيل الاختبار التقني لطلاب الثانوية العامة

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

نصائح الارصاد خلال الطقس الحار

*عدم التعرض  لأشعة  الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة، إذا اضطررت للخروج، ارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس، وابحث عن الظل.
*الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

  • تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.
    عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية. –شرب الماء بكثرة بعد الإفطار.
  • ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.
    *ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.
    وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

واصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا جويا، يتضمن انخفاض رؤية الأفقية علي الطرق.
وقالت هيئة الأرصاد، إنه سيكون هناك نشاط رياح مصاحب لمنخفض جوي يؤثر علي غرب البلاد يعمل علي ارتفاع درجات الحرارة وإثارة الاتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة هناك.

اقرأ أيضا  جارديان: بايدن يتعرض لضغوط شديدة لوقف تعيين أنصاره في السلك الدبلوماسي

وأضاف: “كما يليه سريعا دخول جبهة هوائية باردة تعمل علي انخفاض درجات الحرارة وازاحة الرمال اتجاه شمال وجنوب الصعيد”.

وتابع: “وتبقي الظاهرة المؤثرة خلال خذخ الفترة درجات الحرارة العالية ورمال مثارة على كافة الأنحاء تقريبا”.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة اليوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

دراسة إسرائيلية: لا أضرار على خصوبة المرأة من لقاح كورونا

أيمن عزام 1:45 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

حالة الطقس اليوم الإثنين 19-4-2021 في مصر.. أتربة والحرارة 41 درجة

دعاء محمود 1:16 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

الصحة: تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

المال - خاص 12:31 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

وزير التعليم : الثانوية العامة بعبع في مصر وبنحاول نغير ذلك بشدة (فيديو)

محمد مجدي 12:27 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

تركيا تسجل 318 وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي على الإطلاق

محمد عبد السند 12:18 ص, الأثنين, 19 أبريل 21

سقوط عصابة تجارة أعضاء بشرية.. والمتهمون: نستغل احتياج الضحايا للمال

أماني عوض 11:57 م, الأحد, 18 أبريل 21