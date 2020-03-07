درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7-3-2020 في محافظات مصر

تشهد مدن ومحافظات مصر طقسًا دافئًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا على مستوى معظم المدن، بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وترصد بوابة «المال» الإلكترونية في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية التي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 11 إلى 22 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم السبت، أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلاً، وشبورة ماائية كثيفة صباحا مع حركة رياح معتدلة.

ونعرض في هذا التقرير بيانا يوضح درجات الحرارة اليوم السبت 7-3-2020.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا وشديدالبرودة ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا مائلا للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية على بعض المناطق صباحا ورياحا معتدلة.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وانخفضت درجة حرارة محافظة القاهرة لتصل درجات حرارة صغرى 11 درجة وعظمى 22 ، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 14 درجة للصغرى و27 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 3 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 18 درجات.

كما تصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغري و 22 للدرجة العظمي.

ارتفاع أمواج البحر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة تتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1.5 إلى 2 متر كحد أقصي لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغري 18 درجة، وعظمى 34 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 14 درجة للصغير، 29 للعظمى.

وتصل درجة الحرارة في السوادان الى 22 للصغري و39 للعظمي .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: