لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7-3-2020 في محافظات مصر

القاهرة الكبرى ستشهد طقسا مائلا للدفء نهارا، شديد البرودة ليلاً
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 7 مارس 20 7:00 ص, السبت, 7 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد مدن ومحافظات مصر طقسًا دافئًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا على مستوى معظم المدن، بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وترصد بوابة «المال» الإلكترونية في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية التي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 11 إلى 22 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم السبت، أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلاً، وشبورة ماائية كثيفة صباحا مع حركة رياح معتدلة.

ونعرض في هذا التقرير بيانا يوضح درجات الحرارة اليوم السبت 7-3-2020.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا وشديدالبرودة ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا مائلا للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية على بعض المناطق صباحا ورياحا معتدلة.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وانخفضت درجة حرارة محافظة القاهرة لتصل درجات حرارة صغرى 11 درجة وعظمى 22 ، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 14 درجة للصغرى و27 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 3 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 18 درجات.

كما تصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغري و 22 للدرجة العظمي.

ارتفاع أمواج البحر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة تتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1.5 إلى 2 متر كحد أقصي لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغري 18 درجة، وعظمى 34 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 14 درجة للصغير، 29 للعظمى.

وتصل درجة الحرارة في السوادان الى 22 للصغري و39 للعظمي .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1122
شبين الكوم1121
طنطا
1121
دمنهور1121
الإسكندرية
1222
بلطيم
1221
مطروح
1121
السلوم
0923
سيوة0923
بورسعيد
1220
دمياط
1321
الزقازيق
1122
الإسماعيلية
1022
السويس1222
العريش1120
رفح1019
رأس سدر
1223
نخل0623
نويبع1523
طابا1120
كاترين0318
الطور1423
شرم الشيخ1524
الغردقة
1423
مرسي علم1623
الفيوم1222
بني سويف1222
المنيا1023
أسيوط0924
سوهاج1124
قنا1125
الأقصر
1127
أسوان1427
أبوسمبل
1227
الوادى الجديد
1425
شلاتين1826
حلايب2024
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6ـ3ـ2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 6 مارس 20

حالة الطقس اليوم الخميس 5-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:23 ص, الخميس, 5 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 5-3-2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 8:13 م, الأربعاء, 4 مارس 20

طقس غد الخميس.. مائل للحرارة والصغرى 15 درجة على القاهرة

دعاء محمود 4:47 م, الأربعاء, 4 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2-3-2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 7:00 ص, الأثنين, 2 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29-2-2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 29 فبراير 20