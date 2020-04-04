درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4ـ4ـ2020 في محافظات مصر

تشهد مدن الوجه البحري طقسًا حارا نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم محافظات مصر لتتراوح بين 18 درجة للصغري و38 للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة اليوم، إذ تشهد القاهرة الكبري طقسا حار نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح مثيرة للأتربة والرمال.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 38 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 4-4-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا حارا نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة مع شوائب عالقة نهارا.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا و مائل للبرودة ليلا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حالة طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا.

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهاراولطيف ليلا، مع رياح معتدلة.

بيان درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 20 درجة للصغرى و35 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 19 درجة للصغرى 31 درجة للعظمى، ومطروح 20 درجات للصغري و 32 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 23 درجة للصغرى و38 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 13 وتبلغ العظمى 27 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 20 للصغرى و36 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: