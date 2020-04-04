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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4ـ4ـ2020 في محافظات مصر

تشهد مدن الوجه البحري طقسًا حارا نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة
عصام عميرة 8:37 ص, السبت, 4 أبريل 20 8:37 ص, السبت, 4 أبريل 20

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم محافظات مصر لتتراوح بين 18 درجة للصغري و38 للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة اليوم، إذ تشهد القاهرة الكبري طقسا حار نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح مثيرة للأتربة والرمال.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 38 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت  4-4-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا حارا نهارا ومائل للبرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة مع شوائب عالقة نهارا.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا و مائل للبرودة ليلا، مع حركة رياح نشطة مثيرة للرمال.

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا حار نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حالة طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهاراولطيف ليلا، مع رياح معتدلة.

بيان درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 20 درجة للصغرى و35 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 19 درجة للصغرى 31 درجة للعظمى، ومطروح 20 درجات للصغري و 32 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 23 درجة للصغرى و38 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 13 وتبلغ العظمى 27 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 20 للصغرى و36 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة2035
شبين الكوم2135
طنطا
2034
دمنهور2134
الإسكندرية
1931
بلطيم
1832
مطروح
2032
السلوم
2233
سيوة2237
بورسعيد
1929
دمياط
1930
الزقازيق
1831
الإسماعيلية
1336
السويس2036
العريش1830
رفح1729
رأس سدر
2032
نخل1434
نويبع2133
طابا1930
كاترين1327
الطور1830
شرم الشيخ2332
الغردقة
2331
مرسي علم2231
الفيوم2035
بني سويف2036
المنيا1936
أسيوط1936
سوهاج2036
قنا2137
الأقصر
2137
أسوان2338
أبوسمبل
2338
الوادى الجديد
2036
شلاتين2136
حلايب2237
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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