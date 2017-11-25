درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 نوفمبر

متبعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره.وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الصعيد يصاحبها سقوط

متبعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء نهارًا مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وشمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى





القاهرة 14 22





وسط الدلتا 14 21





الإسكندرية 13 21





بلطيم 13 22





مطروح 12 20





السلوم 09 20





سيوة 11 21





بورسعيد 15 21





دمياط 15 21





العريش 08 22





رفح 08 21





الإسماعيلية 10 22





السويس 12 22





رأس سدر 11 22





نخل 04 19





نويبع 16 23





طابا 13 21





كاترين 04 18





الطور 15 23





شرم الشيخ 16 25





الغردقة 15 25





مرسى علم 16 24





الفيوم 10 22





بنى سويف 10 22





المنيا 09 22





أسيوط 09 22





سوهاج 10 24





قنا 10 25





الأقصر 10 25





أسوان 11 25





أبوسمبل 11 24





الوادى الجديد 13 23





شلاتين 16 27





أبو رماد 17 26





رأس حدربة 18 24





حلايب 19 24





