درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24 فبراير

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحر

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة أحيانًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

وسط الدلتا 14 25

الإسكندرية 13 23

بلطيم 13 23

مطروح 11 24

السلوم 11 21

سيوة 10 25

بورسعيد 15 21

دمياط 14 21

العريش 11 21

رفح 10 20

الإسماعيلية 13 26

السويس 15 25

رأس سدر 14 25

نخل 08 23

نويبع 18 22

طابا 11 22

كاترين 07 18

الطور 17 26

شرم الشيخ 20 25

الغردقة 19 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 13 26

أسيوط 11 28

سوهاج 16 29

قنا 16 30

الأقصر 16 31

أسوان 20 33

أبوسمبل 21 32

الوادى الجديد 18 30

شلاتين 19 27

أبو رماد 20 26

رأس حدربة 19 25

حلايب 21 25