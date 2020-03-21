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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21ـ3ـ2020 في محافظات مصر

تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً
عصام عميرة 8:51 ص, السبت, 21 مارس 20 8:51 ص, السبت, 21 مارس 20

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تشهد منطقة القاهرة الكبري طقساً بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا على بعض المناطق وحركة رياح خفيفة إلى معتدلة ، وتصل إلى 10 درجات للصغري و18 درجة للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر تقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة عن شهر مارس في الوجة البحري والقاهرة  تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجة الحرارة الصغري من 10 إلى 12.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليوم ، أن درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 26 درجة فى شلاتين كأعلى ارتفاع خلال اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض لدرجات الحرارة اليوم السبت 21-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

وتشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع تساقط للأمطار بشكل خفيف على بعض المناطق، مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، وحركة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح خفيفة الى معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً ، مع نشاط خفيف لحركة الرياح على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1018
شبين الكوم1017
طنطا
1017
دمنهور1118
الإسكندرية
1218
بلطيم
1217
مطروح
1017
السلوم
1018
سيوة718
بورسعيد
1217
دمياط
1217
الزقازيق
1017
الإسماعيلية
918
السويس1117
العريش916
رفح915
رأس سدر
1218
نخل616
نويبع1521
طابا1016
كاترين312
الطور1321
شرم الشيخ1421
الغردقة
1322
مرسي علم1522
الفيوم919
بني سويف919
المنيا720
أسيوط720
سوهاج921
قنا1022
الأقصر
1123
أسوان1424
أبوسمبل
1426
الوادى الجديد
1023
شلاتين1826
حلايب2024
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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