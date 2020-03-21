درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21ـ3ـ2020 في محافظات مصر

تشهد منطقة القاهرة الكبري طقساً بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا على بعض المناطق وحركة رياح خفيفة إلى معتدلة ، وتصل إلى 10 درجات للصغري و18 درجة للعظمي بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر تقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة عن شهر مارس في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجة الحرارة الصغري من 10 إلى 12.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليوم ، أن درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 26 درجة فى شلاتين كأعلى ارتفاع خلال اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض لدرجات الحرارة اليوم السبت 21-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

وتشهد مدن الوجه البحري طقسًا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع تساقط للأمطار بشكل خفيف على بعض المناطق، مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، وحركة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح خفيفة الى معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً ، مع نشاط خفيف لحركة الرياح على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: