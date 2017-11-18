درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18 نوفمبر

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقسًا معتدلاً شمالاً حتى شمال الصعيد، مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل، مائلاً للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة غربًا وتكون متكاثرة على مدين

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقسًا معتدلاً شمالاً حتى شمال الصعيد، مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف فى أول الليل، مائلاً للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة غربًا وتكون متكاثرة على مدينتى حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وبالنسبة لحالة البحرين فهى معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى







القاهرة 16 24





وسط الدلتا 15 23





الإسكندرية 14 23





بلطيم 14 23





مطروح 12 22





السلوم 13 22





سيوة 09 23





بورسعيد 17 24





دمياط 16 23





العريش 13 25





رفح 14 24





الإسماعيلية 12 25





السويس 13 25





رأس سدر 16 23





نخل 09 25





نويبع 20 26





طابا 14 27





كاترين 14 23





الطور 15 25





شرم الشيخ 20 27





الغردقة 18 28





مرسى علم 21 29





الفيوم 15 26





بنى سويف 14 26





المنيا 13 26





أسيوط 12 26





سوهاج 13 28





قنا 14 30





الأقصر 15 31





أسوان 17 32





أبوسمبل 17 31





الوادى الجديد 15 31





شلاتين 21 30





أبو رماد 20 29





رأس حدربة 19 29





حلايب 23 28

