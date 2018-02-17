درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 فبراير

متابعات:يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.وبالنسبة لحالة الأمطار يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة لحالة الأمطار يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما الرياح فتنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 10 17

مطروح 09 17

السلوم 07 16

سيوة 11 18

بورسعيد 13 17

دمياط 14 18

العريش 11 18

رفح 10 17

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 18

رأس سدر 12 17

نخل 07 17

نويبع 15 19

طابا 10 17

كاترين 03 16

الطور 13 19

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 21

الفيوم 11 18

بنى سويف 11 18

المنيا 06 18

أسيوط 08 18

سوهاج 09 19

قنا 10 20

الأقصر 10 20

أسوان 12 22

أبوسمبل 14 22

الوادى الجديد 09 19

الشلاتين 20 25

أبو رماد 20 24

رأس حدربة 20 25

حلايب 21 24