درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 نوفمبر

متابعات: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سي

متابعات:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 16 24

وسط الدلتا 15 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 16 24

مطرح 14 23

السلوم 13 23

سيوة 9 25

بروسعيد 18 24

دمياط 17 24

العريش 12 25

رفح 11 24

الإسماعيلية 15 25

السويس 16 25

رأس سدر 14 25

نخل 6 22

نويبع 19 26

طابا 15 24

كارتين 6 21

الطور 16 25

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 17 27

مرسى علم 20 26

الفيوم 14 26

بنى سويف 14 26

المنيا 14 25

أسيوط 12 26

سوهاج 14 27

قنا 14 28

الأقصر 15 28

أسوان 16 29

أبو سمبل 15 28

الوادى الجديد 15 28

شلاتين 23 28

أبو رماد 24 28

رأس حدربة 23 27

حلايب 24 26

