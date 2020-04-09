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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات حرارة اليوم للصغرى 13 والعظمى 22
عصام عميرة 7:32 ص, الخميس, 9 أبريل 20 7:32 ص, الخميس, 9 أبريل 20

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تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية لبيان حالة طقس .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تكون حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

وعلي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،  فالطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس  9-4-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22، والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما مرسي مطروح الصغري 10 والعظمي 19.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1322
شبين الكوم1322
طنطا
1222
دمنهور1221
الإسكندرية
1120
بلطيم
1321
مطروح
1019
السلوم
1119
سيوة1123
بورسعيد
1620
دمياط
1320
الزقازيق
1324
الإسماعيلية
1223
السويس1423
العريش1221
رفح1220
رأس سدر
1523
نخل1022
نويبع1725
طابا1325
كاترين1122
الطور1725
شرم الشيخ2026
الغردقة
1830
مرسي علم2026
الفيوم1425
بني سويف1525
المنيا1626
أسيوط1727
سوهاج1828
قنا2029
الأقصر
2131
أسوان2332
أبوسمبل
2332
الوادى الجديد
1930
شلاتين2230
حلايب2328
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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