درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-4-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، بحسب بيان درجات الحرارة الصادر عن هيئة الارصاد الجوية لبيان حالة طقس .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تكون حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا.

وعلي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

حالة الطقس فى الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 9-4-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22، والإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20، أما مرسي مطروح الصغري 10 والعظمي 19.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: