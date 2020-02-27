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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27-2-2020 فى محافظات مصر

تنخفض درجات الحرارة اليوم وتشهد بعض المناطق شبورة مائية على مناطق الوجة البحري بحسب هيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 7:37 ص, الخميس, 27 فبراير 20 7:37 ص, الخميس, 27 فبراير 20

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 12 إلي 23 درجة مئوية فى القاهرة الكبري.

وقال هيئة الأرصاد الجوية في تقرير طقس اليوم الخميس في القاهرة الكبرى سيكون مائل للدفء نهارا، ودرجة حرارة منخفصة ليلاً تصل لشديدة البرودة، وفي ها التقرير ننشر طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 27-2-2020.

ومقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية كثيفة صباحا.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغرى 12 درجة وعظمى 23 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 10 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 09 درجة للصغرى و 26 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 05 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 15 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة تتراوح بين 1.5 إلى 1.8 متر، فيما يبلغ طول امواج البحر الاحمر 1.3 الى 1.8 متر كحد اقصي لارتفاع الامواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة فى هيئة الارصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغري 20 درجة، وعظمى 32 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 14 درجة للصغير، 30 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1121
شبين الكوم1020
طنطا
1020
دمنهور1120
الإسكندرية
1221
بلطيم
1220
مطروح
1020
السلوم
0921
سيوة0621
بورسعيد
1220
دمياط
1219
الزقازيق
1021
الإسماعيلية
0922
السويس1021
العريش1020
رفح0919
رأس سدر
1320
نخل0319
نويبع1221
طابا0918
كاترين0215
الطور1021
شرم الشيخ1524
الغردقة
1223
مرسي علم1422
الفيوم1022
بني سويف0922
المنيا0822
أسيوط0723
سوهاج1022
قنا0922
الأقصر
0924
أسوان1024
أبوسمبل
0823
الوادى الجديد
0721
شلاتين1523
حلايب1721
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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