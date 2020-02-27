درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27-2-2020 فى محافظات مصر

تنخفض درجات الحرارة اليوم وتشهد بعض المناطق شبورة مائية على مناطق الوجة البحري بحسب هيئة الارصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 12 إلي 23 درجة مئوية فى القاهرة الكبري.

وقال هيئة الأرصاد الجوية في تقرير طقس اليوم الخميس في القاهرة الكبرى سيكون مائل للدفء نهارا، ودرجة حرارة منخفصة ليلاً تصل لشديدة البرودة، وفي ها التقرير ننشر طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 27-2-2020.

ومقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية كثيفة صباحا.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغرى 12 درجة وعظمى 23 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 10 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 09 درجة للصغرى و 26 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 05 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 15 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة تتراوح بين 1.5 إلى 1.8 متر، فيما يبلغ طول امواج البحر الاحمر 1.3 الى 1.8 متر كحد اقصي لارتفاع الامواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة فى هيئة الارصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغري 20 درجة، وعظمى 32 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 14 درجة للصغير، 30 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: