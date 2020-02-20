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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20/2/2020

طقس اليوم، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًاوأمطار على السواحل الشمالية وسيناء
دعاء محمود 6:24 ص, الخميس, 20 فبراير 20 6:24 ص, الخميس, 20 فبراير 20

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رصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس.

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغري 10 درجة وعظمي 20 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الاسكندرية إلي 12 درجة للصغري و18 درجة للعظمي.

وبدأت حالة الاستقرار والتحسن النسبي في الأحوال الجوية من اليوم الخميس، علي كافة الأنحاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ورياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق متفرقة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1020
شبين الكوم0919
طنطا
0919
دمنهور1018
الإسكندرية
1218
بلطيم
1118
مطروح
1018
السلوم
0817
سيوة0720
بورسعيد
1219
دمياط
1219
الزقازيق
1121
الإسماعيلية
1021
السويس1020
العريش1118
رفح0917
رأس سدر
1220
نخل0818
نويبع1520
طابا1319
كاترين0216
الطور1420
شرم الشيخ1422
الغردقة
1422
مرسي علم1323
الفيوم0820
بني سويف0820
المنيا0721
أسيوط0721
سوهاج0721
قنا0822
الأقصر
1323
أسوان1323
أبوسمبل
1222
الوادى الجديد
1022
شلاتين1524
حلايب1722
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بقلم دعاء محمود

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