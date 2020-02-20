درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 20/2/2020

طقس اليوم، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًاوأمطار على السواحل الشمالية وسيناء

رصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس.

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغري 10 درجة وعظمي 20 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الاسكندرية إلي 12 درجة للصغري و18 درجة للعظمي.

وبدأت حالة الاستقرار والتحسن النسبي في الأحوال الجوية من اليوم الخميس، علي كافة الأنحاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، ورياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق متفرقة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.