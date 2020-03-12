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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-3-2020 فى محافظات مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم تراجعا ملحوظا على معظم محافظات الجمهورية مع تساقط امطار بشكل غزير بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الارصاد الجوية
عصام عميرة 5:59 ص, الخميس, 12 مارس 20 5:59 ص, الخميس, 12 مارس 20

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تتراجع درجات الحرارة فى القاهرة الكبري بشكل ملحوظ اليوم الخميس وتصل الى 14 درجة للصغري و22 درجة للعظمي بحسب هيئة الارصاد الجوية ، وتشهد طقس متقلب نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع تساقط الامطار بشكل غزير على معظم المناطق.

وذكر تقرير هيئة الارصاد الجوية، ان متوسط درجات الحرارة في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجات الحرارة الصغري من 10 الى 12.

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الخميس، أن طقس القاهرة الكبري يشهد سقوط امطار غزيرة على بعض المناطق وشبورة صباح اليوم ، اذ تصل درجة الحرارة الصغري الى 14 درجة ،

كما ترتفع درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 33 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 12-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة في الصباح الباكر وامطار خفيفة مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا ، مع تساقط امطار على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً ، مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 14 درجة للصغرى و22 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 19 درجة للعظمى.

درجة الحرارة فى أسوان

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و 33 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 19 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و22 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع بشكل مضطرب وتتراوح طولها بين 3.2 إلى 3.8 متر، وتعد حالة البحر غير مستقرة مع حركة رياح قوية.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2.2 إلى 2.8 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة والعمل اليوم

وقرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السييء، المتوقع.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1422
شبين الكوم1521
طنطا
1420
دمنهور1519
الإسكندرية
1519
بلطيم
1419
مطروح
1116
السلوم
1116
سيوة1115
بورسعيد
1420
دمياط
1420
الزقازيق
1221
الإسماعيلية
1122
السويس1222
العريش1321
رفح1321
رأس سدر
1626
نخل1230
نويبع2026
طابا1626
كاترين1119
الطور1728
شرم الشيخ2027
الغردقة
1626
مرسي علم1525
الفيوم1422
بني سويف1422
المنيا1423
أسيوط1224
سوهاج1425
قنا1530
الأقصر
1632
أسوان1733
أبوسمبل
2031
الوادى الجديد
1624
شلاتين1830
حلايب1929
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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