درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-3-2020 فى محافظات مصر

تشهد درجات الحرارة اليوم تراجعا ملحوظا على معظم محافظات الجمهورية مع تساقط امطار بشكل غزير بحسب بيان درجات الحرارة اليوم الصادر عن هيئة الارصاد الجوية

تتراجع درجات الحرارة فى القاهرة الكبري بشكل ملحوظ اليوم الخميس وتصل الى 14 درجة للصغري و22 درجة للعظمي بحسب هيئة الارصاد الجوية ، وتشهد طقس متقلب نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع تساقط الامطار بشكل غزير على معظم المناطق.

وذكر تقرير هيئة الارصاد الجوية، ان متوسط درجات الحرارة في الوجة البحري والقاهرة تتراوح بين 23 و26 للدرجات العظمي، فيما تصل درجات الحرارة الصغري من 10 الى 12.

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الخميس، أن طقس القاهرة الكبري يشهد سقوط امطار غزيرة على بعض المناطق وشبورة صباح اليوم ، اذ تصل درجة الحرارة الصغري الى 14 درجة ،

كما ترتفع درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 33 درجة فى أسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الخميس 12-3-2020.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة في الصباح الباكر وامطار خفيفة مع حركة رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا ، مع تساقط امطار على بعض المناطق المتفرقة، وحركة رياح نشطة.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلاً ، مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 14 درجة للصغرى و22 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 15 درجة للصغرى 19 درجة للعظمى.

درجة الحرارة فى أسوان

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و 33 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 19 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 12 للصغرى و22 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع بشكل مضطرب وتتراوح طولها بين 3.2 إلى 3.8 متر، وتعد حالة البحر غير مستقرة مع حركة رياح قوية.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2.2 إلى 2.8 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة والعمل اليوم

وقرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السييء، المتوقع.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: