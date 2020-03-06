درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6ـ3ـ2020 في محافظات مصر

ترصد بوابة «المال» الالكترونية في هذا التقرير درجات الحرارة الصغري والعظمي لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية والصادر عن هيئة الأرصاد الجوية ، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 15 إلي 21 درجة مئوية فى القاهرة الكبري.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم الجمعة، في القاهرة الكبرى سشهد طقسا مائلا للدفء نهارا، وبارد ليلاً تصل إلى تساقظ أمطار خفيفة في بعض المناطق وشبورة صباحا مع حركة رياح نشطة.

ونعرض في هذا التقرير بيانا يوضح درجات الحرارة اليوم الجمعة 6-3-2020.

ومقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا، مع نشاط مثير لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا مائلا للدفء نهارا وباردا ليلا مع شبورة مائية على بعض المناطق صباحا ورياحا معتدلة وأمطارا خفيفة تصل إلى متوسطة على بعض المناطق.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وانخفضت درجة حرارة محافظة القاهرة لتصل درجات حرارة صغرى 15 درجة وعظمى 21 ، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 11 درجة للصغرى 20 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 14 درجة للصغرى و27 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 9 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 12 درجات.

كما تصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغري و 22 للدرجة العظمي.

ارتفاع أمواج البحر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا معتدلة تتراوح طولها بين 1.5 إلى 2 متر.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 2.5 متر كحد أقصي لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغري 20 درجة، وعظمى 35 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 16 درجة للصغير، 33 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: