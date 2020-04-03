درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-4-2020 فى محافظات مصر

تشهد القاهرة الكري طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة ريح معتدلة، بحسب درجات الحرارة المتوقعة والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، إذ تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 16 درجة للصغري و29 للعظمي.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 34 درجة فى اسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 3-4-2020.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة تنشط أقصي الغرب.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد طقسا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارا ولطيف ليلا مع رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 16 درجة للصغرى و29 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 27 درجة للعظمى، ومطروح 12 درجات للصغري و 29 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و34 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 23 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغرى و30 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: