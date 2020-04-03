لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-4-2020 فى محافظات مصر

حالةالطقس تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 3 أبريل 20 7:00 ص, الجمعة, 3 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد القاهرة الكري طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة ريح معتدلة، بحسب درجات الحرارة المتوقعة والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، إذ تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 16 درجة للصغري و29 للعظمي.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن الطقس يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 34 درجة فى اسوان كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة  3-4-2020.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع حركة رياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع رياح معتدلة تنشط أقصي الغرب.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد طقسا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا حار نهارا ولطيف ليلا مع رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 16 درجة للصغرى و29 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 27 درجة للعظمى، ومطروح 12 درجات للصغري و 29 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 17 درجة للصغرى و34 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 11 وتبلغ العظمى 23 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 14 للصغرى و30 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1629
شبين الكوم1529
طنطا
1528
دمنهور1527
الإسكندرية
1427
بلطيم
1427
مطروح
1229
السلوم
1230
سيوة1431
بورسعيد
1525
دمياط
1425
الزقازيق
1628
الإسماعيلية
1329
السويس1430
العريش1326
رفح1325
رأس سدر
1828
نخل1227
نويبع2128
طابا1926
كاترين1123
الطور1829
شرم الشيخ1929
الغردقة
1928
مرسي علم1927
الفيوم1430
بني سويف1430
المنيا1431
أسيوط1431
سوهاج1531
قنا1532
الأقصر
1733
أسوان1734
أبوسمبل
2034
الوادى الجديد
1533
شلاتين2131
حلايب2230
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً