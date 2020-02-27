درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-2-2020 في محافظات مصر

ترصد بوابة «المال» الالكترونية في هذا التقرير درجات الحرارة الصغري والعظمي لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية والصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 14 إلي 25 درجة مئوية فى القاهرة الكبري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم الجمعة، إن القاهرة الكبرى سشهد طقسا دافئا نهارا، ودرجة حرارة منخفصة ليلاً تصل لشديدة البرودة، وننشر في هذا التقرير بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 28-2-2020.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حار نهارا شديد البرودة ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا دافئا نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية على بعض المناطق صباحا ورياح معتدلة.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغرى 14 درجة وعظمى 25 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 24 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 11 درجة للصغرى و 28 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 07 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 17 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا خفيفة الى معتدلة تتراوح بين 1.4 إلى 1.8 متر، فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1.3 الى 1.8 متر كحد اقصي لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة فى هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجة الحرارة الصغري 20 درجة، وعظمى 32 درجة، فيما تنخفض درجة الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 14 درجة للصغير، 30 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: