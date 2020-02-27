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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-2-2020 في محافظات مصر

ترتفع درجات الحرارة فى معظم محافظات مصر
عصام عميرة 12:33 ص, الجمعة, 28 فبراير 20 12:33 ص, الجمعة, 28 فبراير 20

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ترصد بوابة «المال» الالكترونية في هذا التقرير درجات الحرارة الصغري والعظمي لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية والصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 14 إلي 25 درجة مئوية فى القاهرة الكبري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم الجمعة، إن القاهرة الكبرى سشهد طقسا دافئا نهارا، ودرجة حرارة منخفصة ليلاً تصل لشديدة البرودة، وننشر في هذا التقرير بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 28-2-2020.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا حار نهارا شديد البرودة ليلا، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسا دافئا نهارا وشديد البرودة ليلا مع شبورة مائية على بعض المناطق صباحا ورياح معتدلة.

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى

وتشهد محافظة القاهرة درجات حرارة صغرى 14 درجة وعظمى 25 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 24 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 11 درجة للصغرى و 28 درجة للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة الصغري الى 07 فى مدينة كاترين وتبلغ العظمي 17 درجات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا خفيفة الى معتدلة تتراوح بين 1.4 إلى 1.8 متر، فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 1.3 الى 1.8 متر كحد اقصي لارتفاع الأمواج اليوم بحسب درجات الحرارة المعلنة فى هيئة الأرصاد الجوية.

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجة الحرارة الصغري 20 درجة، وعظمى 32 درجة، فيما تنخفض درجة الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 14 درجة للصغير، 30 للعظمى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1223
شبين الكوم1123
طنطا
1123
دمنهور1122
الإسكندرية
1022
بلطيم
1022
مطروح
0923
السلوم
0923
سيوة0824
بورسعيد
1321
دمياط
1220
الزقازيق
1024
الإسماعيلية
0925
السويس1024
العريش1122
رفح1021
رأس سدر
0921
نخل0621
نويبع1223
طابا1121
كاترين0515
الطور1024
شرم الشيخ1326
الغردقة
1125
مرسي علم1223
الفيوم1223
بني سويف0924
المنيا0725
أسيوط0825
سوهاج1024
قنا0925
الأقصر
0825
أسوان0926
أبوسمبل
1026
الوادى الجديد
0625
شلاتين1625
حلايب1722
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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