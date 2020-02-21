درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21/2/2020

تشهد محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، درجات حرارة صغري 10 درجات وعظمي 21 درجة، أما الاسكندرية الصغري 10 درجات والعظمي 18 درجة، فيما تصل درجة الحرارة فى أسوان إلي 13 درجة للصغري و24 درجة للعظمي.

ورصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا علي جميع الأنحاء، شبورة صباحًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا علي مناطق متفرقة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.