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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21/2/2020

الصغري 10 درجات علي القاهرة
دعاء محمود 7:00 ص, الجمعة, 21 فبراير 20 7:00 ص, الجمعة, 21 فبراير 20

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تشهد محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، درجات حرارة صغري 10 درجات وعظمي 21 درجة، أما الاسكندرية الصغري 10 درجات والعظمي 18 درجة، فيما تصل درجة الحرارة فى أسوان إلي 13 درجة للصغري و24 درجة للعظمي.

ورصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة إن طقس اليوم، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا علي جميع الأنحاء، شبورة صباحًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا علي مناطق متفرقة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر.

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1020
شبين الكوم0919
طنطا
0919
دمنهور1018
الإسكندرية
1218
بلطيم
1118
مطروح
1018
السلوم
0817
سيوة0720
بورسعيد
1219
دمياط
1219
الزقازيق
1121
الإسماعيلية
1021
السويس1020
العريش1118
رفح0917
رأس سدر
1220
نخل0818
نويبع1520
طابا1319
كاترين0216
الطور1420
شرم الشيخ1422
الغردقة
1422
مرسي علم1323
الفيوم0820
بني سويف0820
المنيا0721
أسيوط0721
سوهاج0721
قنا0822
الأقصر
1323
أسوان1323
أبوسمبل
1222
الوادى الجديد
1022
شلاتين1524
حلايب1722
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بقلم دعاء محمود

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