درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-3-2020 في محافظات مصر

ترصد بوابة ” المال” الالكترونية النشرة الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 10 إلى 17 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 4 درجات فى سانت كاترين كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة واضطراب حركة الملاحة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مع تساقط امطار خفيفة، وحركة رياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 20-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، ومع شبورة صباحا وحركة رياح معتدلة.

وأضافت أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، بينما طقس جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا بارد نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع امطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق ورياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 10 درجة للصغرى و17 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 16 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغرى و27 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 4 وتبلغ العظمى 10 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 11 للصغرى و17 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل الى مضطربوتتراوح طولها بين 2.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر مضطربة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 2.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج وتصل حالتة الى معتدل ومضطرب فى بعض الاوقات بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 17 درجة، وعظمى 33 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 13 درجة للصغير، 29 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 17 درجات للصغرى وتصل إلى 31 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 18 للصغرى 35 للعظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: