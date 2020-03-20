لايف

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-3-2020 في محافظات مصر

تصل درجة حرارة محافظة القاهرة 10 درجة للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 20 مارس 20 7:00 ص, الجمعة, 20 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد بوابة ” المال” الالكترونية النشرة الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فى مختلف محافظات مصر، والتي تراوحت فيها درجة الحرارة بين 10 إلى 17 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم، أن الطقس يشهد انخفاضاً فى درجات الحرارة فى بعض المناطق نهارا تصل إلى 4 درجات فى سانت كاترين كأعلى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم، مع رياح نشطة واضطراب حركة الملاحة فى السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن القاهرة الكبرى ستشهد طقسًا بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مع تساقط امطار خفيفة، وحركة رياح نشطة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة  20-3-2020.

درجات الحرارة فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، ومع شبورة صباحا وحركة رياح معتدلة.

وأضافت أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، بينما طقس جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح نشطة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، مع حركة رياح خفيفة الى معتدلة.

درجات الحرارة في مدن الوجه البحري

فيما تشهد مدن الوجه البحري طقسًا بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا بارد نهارا وشديد البرودة ليلاً، مع امطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق ورياح نشطة تؤدي الى اضطراب حركة الملاحة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 10 درجة للصغرى و17 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 12 درجة للصغرى 16 درجة للعظمى.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 13 درجة للصغرى و27 درجة للعظمى، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 4 وتبلغ العظمى 10 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 11 للصغرى و17 للدرجة العظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيشهد أمواجًا ترتفع إلى مستوى معتدل الى مضطربوتتراوح طولها بين 2.5 إلى 2 متر، وتعد حالة البحر مضطربة.

فيما يبلغ طول أمواج البحر الأحمر 2 إلى 2.5 متر كحد أقصى لارتفاع الأمواج وتصل حالتة الى معتدل ومضطرب فى بعض الاوقات بحسب درجات الحرارة الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى المدن العربية

وبالنسبة للمدن العربية تشهد مكة المكرمة تصل درجات الحرارة الصغرى 17 درجة، وعظمى 33 درجة، فيما تنخفض درجات الحرارة فى المدينة المنورة، وتصل إلى 13 درجة للصغير، 29 للعظمى، فيما تنخفض درجة الحرارة فى مدينة الرياض إلى 17 درجات للصغرى وتصل إلى 31 للعظمى.

وترتفع درجات الحرارة فى السودان لتصل إلى 18 للصغرى 35 للعظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1017
شبين الكوم1016
طنطا
1017
دمنهور1116
الإسكندرية
1216
بلطيم
1216
مطروح
1116
السلوم
1016
سيوة819
بورسعيد
1217
دمياط
1216
الزقازيق
1117
الإسماعيلية
1117
السويس1117
العريش916
رفح915
رأس سدر
1218
نخل815
نويبع1422
طابا1216
كاترين410
الطور1322
شرم الشيخ1422
الغردقة
1423
مرسي علم1524
الفيوم919
بني سويف920
المنيا821
أسيوط822
سوهاج1023
قنا1125
الأقصر
1126
أسوان1327
أبوسمبل
1427
الوادى الجديد
1027
شلاتين1725
حلايب1823
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

طقس غد الخميس.. ممطر شديد البرودة ليلا والصغرى 11 درجة بالقاهرة

دعاء محمود 4:39 م, الأربعاء, 18 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-3-2020 فى محافظات مصر

عصام عميرة 9:22 ص, الأربعاء, 18 مارس 20

طقس غد الإثنين.. دافئ نهارا مع شبورة صباحا

عصام عميرة 3:38 م, الأحد, 15 مارس 20

الأرصاد الجوية : حالة عدم الاستقرار انتهت تمامًا ويمكن للأهالي الخروج

محمد بدر 2:52 م, السبت, 14 مارس 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14-3-2020 في محافظات مصر

عصام عميرة 8:27 ص, السبت, 14 مارس 20

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في مصر

دعاء محمود 1:25 ص, الثلاثاء, 10 مارس 20