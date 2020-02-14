درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14/2/2020

تشهد محافظة القاهرة اليوم الجمعة، درجات حرارة صغري 12 درجة وعظمي 22 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلي 9 درجة للصغري و20 درجة للعظمي.

ورصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس اليوم، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، في حين أن غائم أحيانًا علي بعض المناطق.