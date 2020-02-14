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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14/2/2020

محافظة القاهرة الصغري12 والعظمي 22 درجة
دعاء محمود 7:00 ص, الجمعة, 14 فبراير 20 7:00 ص, الجمعة, 14 فبراير 20

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تشهد محافظة القاهرة اليوم الجمعة، درجات حرارة صغري 12 درجة وعظمي 22 درجة، بينما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلي 9 درجة للصغري و20 درجة للعظمي.

ورصدت بوابة “المال” في هذا التقرير درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر، والصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن طقس اليوم، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، في حين أن غائم أحيانًا علي بعض المناطق.

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1222
شبين الكوم1221
طنطا
1121
دمنهور1020
الإسكندرية
0920
بلطيم
1020
مطروح
1020
السلوم
0920
سيوة0821
بورسعيد
1018
دمياط
1018
الزقازيق
1221
الإسماعيلية
0921
السويس1022
العريش1022
رفح0820
رأس سدر
0820
نخل0825
نويبع1825
طابا1524
كاترين0520
الطور1422
شرم الشيخ1825
الغردقة
1626
مرسي علم1626
الفيوم0823
بني سويف0824
المنيا0825
أسيوط1026
سوهاج1127
قنا1027
الأقصر
1028
أسوان1329
أبوسمبل
1227
الوادى الجديد
0828
شلاتين1527
حلايب1225
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بقلم دعاء محمود

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